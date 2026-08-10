Giá Reservoir hôm nay

Giá Reservoir (DAM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00316729, biến động 11.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DAM sang USD là $ 0.00316729 mỗi DAM.

Reservoir hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 815,719, với nguồn cung lưu hành 257.54M DAM. Trong vòng 24 giờ qua, DAM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00306766 (thấp) đến $ 0.00355135 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.14892, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00213522.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAM biến động +1.61% trong giờ qua và -15.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.18K.

Thông tin thị trường Reservoir (DAM)

Vốn hóa thị trường $ 815.72K$ 815.72K $ 815.72K Khối lượng (24H) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Nguồn cung lưu thông 257.54M 257.54M 257.54M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Reservoir là $ 815.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.18K. Nguồn cung lưu hành của DAM là 257.54M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.17M.