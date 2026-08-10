Giá giao dịch hiện tại của Reserve AI Infrastructure DTF là bao nhiêu?

Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) hiện đang có giá ₫2389877.98355100000 VND, phản ánh mức biến động giá là -0.00% trong 24 giờ qua. Mức giá này thể hiện tỷ giá thị trường tổng hợp mới nhất trên các sàn giao dịch lớn và được cập nhật liên tục dựa trên hoạt động thị trường thực tế.

Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến biến động giá của Reserve AI Infrastructure DTF hôm nay?

Biến động giá gần đây trong 24 giờ qua được hình thành bởi sự kết hợp giữa tâm lý thị trường, biến động thanh khoản và hiệu suất chung của toàn bộ phân khúc BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem. Các xu hướng kinh tế rộng hơn cùng với hoạt động on-chain trên -- cũng có thể góp phần gây ra biến động ngắn hạn.

Mức độ quan tâm giao dịch đối với BUILDOUT mạnh mẽ đến đâu?

Các nhà đầu tư đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực. Khối lượng giao dịch cao thường biểu thị niềm tin tăng cao và khả năng xác định giá tốt hơn.

Vị trí của Reserve AI Infrastructure DTF trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu là gì?

Hiện tại, Reserve AI Infrastructure DTF giữ vị trí thứ #2454 trên thị trường với vốn hóa thị trường là ₫40422021651.179100000, xếp vào nhóm những tài sản đã khẳng định vị thế trong phân khúc của mình.

Nguồn cung lưu hành nói lên điều gì về BUILDOUT?

Với 16913.43409893758 token đang lưu hành, mức cung đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính khan hiếm, lạm phát dài hạn và định giá thị trường.

Mức giá hôm nay so với hiệu suất gần đây của Reserve AI Infrastructure DTF như thế nào?

Khoảng giá từ ₫2389877.98355100000 đến ₫2390141.38903800000 trong 24 giờ qua nhấn mạnh mức độ biến động trong ngày và giúp các nhà giao dịch đánh giá cơ hội giá ngắn hạn.

Reserve AI Infrastructure DTF so sánh thế nào với các tài sản tương tự?

So với các token BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem khác, BUILDOUT tiếp tục thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng ổn định và sự quan tâm đều đặn từ cả nhà đầu tư bán lẻ lẫn tổ chức.