Giá Renewable Energy hôm nay

Giá Renewable Energy (RET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RET sang USD là $ 0 mỗi RET.

Renewable Energy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 181,947, với nguồn cung lưu hành 19,090.48T RET. Trong vòng 24 giờ qua, RET được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RET biến động +0.08% trong giờ qua và +4.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Renewable Energy (RET)

Vốn hóa thị trường $ 181.95K$ 181.95K $ 181.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 181.95K$ 181.95K $ 181.95K Nguồn cung lưu thông 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T Tổng cung 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

Vốn hoá thị trường hiện tại của Renewable Energy là $ 181.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RET là 19,090.48T, với tổng nguồn cung là 2.67931778098021e+16. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 181.95K.