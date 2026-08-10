Giá Relic hôm nay

Giá Relic (RELIC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RELIC sang USD là $ 0 mỗi RELIC.

Relic hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 98,906, với nguồn cung lưu hành 952.19M RELIC. Trong vòng 24 giờ qua, RELIC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RELIC biến động -0.64% trong giờ qua và +37.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.66K.

Thông tin thị trường Relic (RELIC)

Vốn hóa thị trường $ 98.91K$ 98.91K $ 98.91K Khối lượng (24H) $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 103.84K$ 103.84K $ 103.84K Nguồn cung lưu thông 952.19M 952.19M 952.19M Tổng cung 999,679,554.35401 999,679,554.35401 999,679,554.35401

Vốn hoá thị trường hiện tại của Relic là $ 98.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.66K. Nguồn cung lưu hành của RELIC là 952.19M, với tổng nguồn cung là 999679554.35401. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 103.84K.