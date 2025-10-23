Thông tin giá theo USD của RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -3.14% Biến động giá (7 ngày) -3.14%

Giá thời gian thực của RegularEverydayNormalCoin (RENC) là --. Trong 24 giờ qua, RENC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RENC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RENC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -3.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Vốn hóa thị trường $ 122.01K$ 122.01K $ 122.01K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 122.01K$ 122.01K $ 122.01K Nguồn cung lưu thông 420.00M 420.00M 420.00M Tổng cung 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RegularEverydayNormalCoin là $ 122.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RENC là 420.00M, với tổng nguồn cung là 420000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 122.01K.