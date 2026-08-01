Giá Reental hôm nay

Giá Reental (RNT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.277855, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RNT sang USD là $ 0.277855 mỗi RNT.

Reental hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,372,028, với nguồn cung lưu hành 138.10M RNT. Trong vòng 24 giờ qua, RNT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.276026 (thấp) đến $ 0.277847 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 33.06, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01591959.

Về hiệu suất ngắn hạn, RNT biến động +0.01% trong giờ qua và +3.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.98K.

Thông tin thị trường Reental (RNT)

Vốn hóa thị trường $ 38.37M$ 38.37M $ 38.37M Khối lượng (24H) $ 3.98K$ 3.98K $ 3.98K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 55.57M$ 55.57M $ 55.57M Nguồn cung lưu thông 138.10M 138.10M 138.10M Tổng cung 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Reental là $ 38.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.98K. Nguồn cung lưu hành của RNT là 138.10M, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 55.57M.