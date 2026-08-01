Giá Red Kitten Crew hôm nay

Giá Red Kitten Crew (RKC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00137716, biến động 5.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RKC sang USD là $ 0.00137716 mỗi RKC.

Red Kitten Crew hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,308,511, với nguồn cung lưu hành 950.16M RKC. Trong vòng 24 giờ qua, RKC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00118941 (thấp) đến $ 0.00156938 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00966908, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RKC biến động -0.92% trong giờ qua và +71.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 87.07K.

Thông tin thị trường Red Kitten Crew (RKC)

Vốn hóa thị trường $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Khối lượng (24H) $ 87.07K$ 87.07K $ 87.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Nguồn cung lưu thông 950.16M 950.16M 950.16M Tổng cung 950,158,133.345807 950,158,133.345807 950,158,133.345807

Vốn hoá thị trường hiện tại của Red Kitten Crew là $ 1.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 87.07K. Nguồn cung lưu hành của RKC là 950.16M, với tổng nguồn cung là 950158133.345807. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31M.