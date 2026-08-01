Giá Red Hare Coin hôm nay

Giá Red Hare Coin (RHC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00155359, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RHC sang USD là $ 0.00155359 mỗi RHC.

Red Hare Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,553,563, với nguồn cung lưu hành 1.00B RHC. Trong vòng 24 giờ qua, RHC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00155267 (thấp) đến $ 0.00155405 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02280457, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00152403.

Về hiệu suất ngắn hạn, RHC biến động -0.00% trong giờ qua và -1.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.68.

Thông tin thị trường Red Hare Coin (RHC)

Vốn hóa thị trường $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Khối lượng (24H) $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Red Hare Coin là $ 1.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.68. Nguồn cung lưu hành của RHC là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.55M.