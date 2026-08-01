Giá Real Smurf Cat hôm nay

Giá Real Smurf Cat (SMURFCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SMURFCAT sang USD là $ 0 mỗi SMURFCAT.

Real Smurf Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 486,576, với nguồn cung lưu hành 100.00B SMURFCAT. Trong vòng 24 giờ qua, SMURFCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMURFCAT biến động +0.11% trong giờ qua và +5.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Vốn hóa thị trường $ 486.58K$ 486.58K $ 486.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 486.58K$ 486.58K $ 486.58K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Real Smurf Cat là $ 486.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMURFCAT là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 486.58K.