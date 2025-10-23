Thông tin giá theo USD của Real GEM Token (GEM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 10.93 Cao nhất 24H $ 11.07 ATH $ 12.24 Giá thấp nhất $ 9.97 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.20% Biến động giá (7 ngày) -0.99%

Giá thời gian thực của Real GEM Token (GEM) là $11.02. Trong 24 giờ qua, GEM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 10.93 và cao nhất là $ 11.07, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GEM là $ 12.24, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 9.97.

Về hiệu suất ngắn hạn, GEM đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.20% trong 24 giờ và -0.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Real GEM Token (GEM)

Vốn hóa thị trường $ 2.49M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.49M Nguồn cung lưu thông 226.10K Tổng cung 226,097.9660910041

Vốn hoá thị trường hiện tại của Real GEM Token là $ 2.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GEM là 226.10K, với tổng nguồn cung là 226097.9660910041. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.49M.