Thông tin giá theo USD của Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00187718 $ 0.00187718 $ 0.00187718 Thấp nhất 24H $ 0.00216435 $ 0.00216435 $ 0.00216435 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00187718$ 0.00187718 $ 0.00187718 Cao nhất 24H $ 0.00216435$ 0.00216435 $ 0.00216435 ATH $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.69% Biến động giá (1D) -10.02% Biến động giá (7 ngày) -20.79% Biến động giá (7 ngày) -20.79%

Giá thời gian thực của Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) là $0.00194196. Trong 24 giờ qua, RECC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00187718 và cao nhất là $ 0.00216435, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RECC là $ 0.00367015, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RECC đã biến động -0.69% trong 1 giờ qua, -10.02% trong 24 giờ và -20.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Vốn hóa thị trường $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Nguồn cung lưu thông 886.10M 886.10M 886.10M Tổng cung 986,104,127.3314732 986,104,127.3314732 986,104,127.3314732

Vốn hoá thị trường hiện tại của Real Estate Crypto Crowfunding là $ 1.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RECC là 886.10M, với tổng nguồn cung là 986104127.3314732. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.91M.