Thông tin giá theo USD của REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.36% Biến động giá (1D) -19.31% Biến động giá (7 ngày) -28.64% Biến động giá (7 ngày) -28.64%

Giá thời gian thực của REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) là --. Trong 24 giờ qua, EMATE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EMATE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMATE đã biến động +2.36% trong 1 giờ qua, -19.31% trong 24 giờ và -28.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Vốn hóa thị trường $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.81K$ 67.81K $ 67.81K Nguồn cung lưu thông 642.48M 642.48M 642.48M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của REAL ESMATE by Virtuals là $ 43.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EMATE là 642.48M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.81K.