Thông tin giá theo USD của ReachX Mainnet (RX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Giá thấp nhất $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của ReachX Mainnet (RX) là $0.01547096. Trong 24 giờ qua, RX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RX là $ 0.02014509, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01326584.

Về hiệu suất ngắn hạn, RX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ReachX Mainnet (RX)

Vốn hóa thị trường $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ReachX Mainnet là $ 7.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RX là 500.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.47M.