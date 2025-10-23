Thông tin giá theo USD của Rattler (RTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.35% Biến động giá (7 ngày) -6.35%

Giá thời gian thực của Rattler (RTR) là --. Trong 24 giờ qua, RTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RTR là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RTR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Rattler (RTR)

Vốn hóa thị trường $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Nguồn cung lưu thông 990.08M 990.08M 990.08M Tổng cung 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rattler là $ 5.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RTR là 990.08M, với tổng nguồn cung là 990081197.6985524. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.32K.