Thông tin giá theo USD của Ratecoin (RATE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.35% Biến động giá (7 ngày) -8.08% Biến động giá (7 ngày) -8.08%

Giá thời gian thực của Ratecoin (RATE) là --. Trong 24 giờ qua, RATE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RATE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RATE đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.35% trong 24 giờ và -8.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ratecoin (RATE)

Vốn hóa thị trường $ 124.66K$ 124.66K $ 124.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 124.66K$ 124.66K $ 124.66K Nguồn cung lưu thông 984.52M 984.52M 984.52M Tổng cung 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ratecoin là $ 124.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RATE là 984.52M, với tổng nguồn cung là 984517004.764642. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 124.66K.