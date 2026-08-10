Giá Ranger AI hôm nay

Giá Ranger AI (RANGER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RANGER sang USD là $ 0 mỗi RANGER.

Ranger AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,352.24, với nguồn cung lưu hành 1.00B RANGER. Trong vòng 24 giờ qua, RANGER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00101321, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RANGER biến động +0.18% trong giờ qua và -16.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ranger AI (RANGER)

Vốn hóa thị trường $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ranger AI là $ 9.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RANGER là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.35K.