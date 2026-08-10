RADR là gì?

Radr là một bộ công cụ thanh toán và định danh ưu tiên quyền riêng tư trên Solana. Nó cho phép các ứng dụng, API và tác nhân AI thu phí và thanh toán một cách riêng tư—với các bằng chứng không kiến thức, số tiền được mã hóa và giao diện người dùng không cần gas—trong khi vẫn tương thích với các tiêu chuẩn (x402 “Thanh toán bắt buộc”).

Nội dung bao gồm: ShadowID: Định danh ZK với giới hạn tốc độ kiểu RLN để tự động hóa an toàn và chống thư rác. ShadowPay: Thanh toán x402 riêng tư—bằng chứng Groth16 + số tiền được mã hóa bằng ElGamal + ký quỹ PDA; các relayer chịu phí. ShadowPath: Máy trộn/ZK đường đi ẩn danh để tăng cường khả năng không thể liên kết. ShadowMSG: Tin nhắn được mã hóa gắn liền với ShadowID.

Điều gì làm nên sự độc đáo của RADR?

Bộ công cụ bảo mật hoàn chỉnh, không chỉ là một ứng dụng đơn lẻ. ShadowID (định danh ZK + RLN), ShadowPay (thanh toán x402 riêng tư), ShadowPath (máy trộn ZK), ShadowMSG (tin nhắn mã hóa) đều được thiết kế để hoạt động liên kết chặt chẽ thay vì chỉ là các tính năng bổ sung.

Toán học vượt qua niềm tin. Bằng chứng Groth16 + số tiền được mã hóa bằng ElGamal + ký quỹ PDA trên chuỗi nghĩa là các khoản thanh toán có thể xác minh mà không cần tiết lộ người gửi/số tiền—không phải “chỉ tin vào backend của bên trung gian”.

Tự động hóa sẵn sàng cho tác nhân. Các ủy quyền chi tiêu + nullifier trên chuỗi giúp thực hiện thanh toán tự động/an toàn, đăng ký/thanh toán cho tác nhân AI mà không cần cửa sổ bật lên ví thủ công.

Giao diện người dùng không cần gas theo thiết kế. Các relayer chịu phí; người dùng nhận được các quy trình riêng tư, chỉ cần một cú nhấp sau lần nạp tiền ban đầu.

x402 đúng cách. Tiêu chuẩn tương thích về header và quy trình, nhưng bên trung gian lại mù về mặt mật mã; việc xác minh và thanh toán diễn ra trên chuỗi, không phải trong các bản ghi ngoại tuyến.

Bề mặt dành cho nhà phát triển trước hết. Các điểm cuối REST sạch sẽ, SDK, bộ giả lập/test, cùng các ví dụ thanh toán/kết toán đơn giản hoạt động ngay cả trước khi bạn chạm đến chuỗi.

:Các nguyên liệu đã được thử nghiệm kỹ càng. Giới hạn tốc độ kiểu RLN, cam kết Merkle, hashing Poseidon—cryptography đồng nhất xuyên suốt định danh, thanh toán và nhắn tin.

Thương hiệu + trải nghiệm người dùng sẵn sàng xuất xưởng. Tài liệu đầy đủ, giao diện kiểu terminal, cùng các tài sản sẵn sàng sản xuất để các nhóm có thể chuyển từ demo sang live nhanh chóng.

Quỹ đạo tiện ích token rõ ràng. $RADR gắn kết toàn bộ bộ công cụ bảo mật lại với nhau (các cấp độ truy cập, kinh tế relayer, mua lại/hoa hồng trong tương lai), chứ không chỉ là “một token chuỗi khác”.

Mạng blockchain nào mà RADR đang vận hành?

RADR hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.

Giá hiện tại của RADR là bao nhiêu?

Mã thông báo có giá ₫, đánh dấu biến động giá là 3.78% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.

RADR thuộc danh mục nào?

RADR nằm trong danh mục Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh RADR với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.

Vốn hóa thị trường của RADR là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫337307182.36986700000, xếp ở vị trí #9713. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.

Số lượng cung lưu hành của RADR hiện nay là bao nhiêu?

Có 927267552.3527869 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.

Giao dịch đối với RADR hôm nay sôi động ra sao?

Trong ngày qua, RADR đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.

Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?

Trong vòng 24 giờ qua, RADR dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.