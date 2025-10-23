Thông tin giá theo USD của RabbitX (RBX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00103636 Cao nhất 24H $ 0.00103636 ATH $ 0.300034 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +6.78% Biến động giá (7 ngày) +29.43%

Giá thời gian thực của RabbitX (RBX) là $0.00103607. Trong 24 giờ qua, RBX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00103636, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RBX là $ 0.300034, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RBX đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +6.78% trong 24 giờ và +29.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường RabbitX (RBX)

Vốn hóa thị trường $ 621.52K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.04M Nguồn cung lưu thông 599.88M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RabbitX là $ 621.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RBX là 599.88M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.04M.