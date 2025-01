Quantum Fusion (QF) là gì

QuantumFusion integrates HVM2, a high-performance parallel evaluator, with the Bend programming language and blockchain technology to create a scalable, efficient, and secure distributed computing platform. The system leverages advanced cryptographic techniques, including zero-knowledge proofs, to ensure data security and verifiability. QuantumFusion's architecture demonstrates significant improvements in computational efficiency across various domains, such as scientific computing, financial services, and artificial intelligence, while ensuring high security and fault tolerance through redundancy and consensus mechanisms.

