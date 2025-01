QuantaAI (QAI) là gì

QuantaAI is the first decentralized quantum computing ecosystem designed to make quantum technology and AI accessible, efficient, and equitable. Leveraging Ethereum's smart contract capabilities, the platform connects quantum resource providers with users in need of computational power, enabling secure and transparent transactions. Its suite of advanced tools ensures optimized quantum performance, enhanced predictions through AI, and seamless integration of quantum computing into everyday applications. QuantaAI is not just a marketplace; it is a thriving ecosystem that fosters collaboration, drives innovation, and democratizes advanced computational power.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo QuantaAI (QAI) Whitepaper Website chính thức