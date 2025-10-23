Thông tin giá theo USD của Quaks ($QUAKS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.33% Biến động giá (7 ngày) -11.20% Biến động giá (7 ngày) -11.20%

Giá thời gian thực của Quaks ($QUAKS) là --. Trong 24 giờ qua, $QUAKS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $QUAKS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $QUAKS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -11.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Quaks ($QUAKS)

Vốn hóa thị trường $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Nguồn cung lưu thông 419.72M 419.72M 419.72M Tổng cung 419,719,230.427423 419,719,230.427423 419,719,230.427423

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quaks là $ 9.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $QUAKS là 419.72M, với tổng nguồn cung là 419719230.427423. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.93K.