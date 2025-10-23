Thông tin giá theo USD của Qoryn (QOR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) -5.57%

Giá thời gian thực của Qoryn (QOR) là --. Trong 24 giờ qua, QOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QOR là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, QOR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Qoryn (QOR)

Vốn hóa thị trường $ 6.35K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.35K
Nguồn cung lưu thông 999.54M
Tổng cung 999,541,530.158738

Vốn hoá thị trường hiện tại của Qoryn là $ 6.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QOR là 999.54M, với tổng nguồn cung là 999541530.158738. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.35K.