Thông tin giá theo USD của Qi Dao (QI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02109185 $ 0.02109185 $ 0.02109185 Thấp nhất 24H $ 0.02193924 $ 0.02193924 $ 0.02193924 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02109185$ 0.02109185 $ 0.02109185 Cao nhất 24H $ 0.02193924$ 0.02193924 $ 0.02193924 ATH $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Giá thấp nhất $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -1.23% Biến động giá (7 ngày) -4.56% Biến động giá (7 ngày) -4.56%

Giá thời gian thực của Qi Dao (QI) là $0.0216152. Trong 24 giờ qua, QI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02109185 và cao nhất là $ 0.02193924, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QI là $ 6.09, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00255096.

Về hiệu suất ngắn hạn, QI đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -1.23% trong 24 giờ và -4.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Qi Dao (QI)

Vốn hóa thị trường $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Nguồn cung lưu thông 146.44M 146.44M 146.44M Tổng cung 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Qi Dao là $ 3.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QI là 146.44M, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.32M.