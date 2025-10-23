Thông tin giá theo USD của Qace Dynamics (QACE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01711675 Cao nhất 24H $ 0.01851168 ATH $ 0.056435 Giá thấp nhất $ 0.01632904 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) -2.14% Biến động giá (7 ngày) -24.62%

Giá thời gian thực của Qace Dynamics (QACE) là $0.01805323. Trong 24 giờ qua, QACE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01711675 và cao nhất là $ 0.01851168, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QACE là $ 0.056435, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01632904.

Về hiệu suất ngắn hạn, QACE đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -2.14% trong 24 giờ và -24.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Qace Dynamics (QACE)

Vốn hóa thị trường $ 18.05M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.05M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Qace Dynamics là $ 18.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QACE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.05M.