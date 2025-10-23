Thông tin giá theo USD của Pupu (PUPU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000434 $ 0.00000434 $ 0.00000434 Thấp nhất 24H $ 0.0000045 $ 0.0000045 $ 0.0000045 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000434$ 0.00000434 $ 0.00000434 Cao nhất 24H $ 0.0000045$ 0.0000045 $ 0.0000045 ATH $ 0.00012434$ 0.00012434 $ 0.00012434 Giá thấp nhất $ 0.00000378$ 0.00000378 $ 0.00000378 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.55% Biến động giá (7 ngày) -10.97% Biến động giá (7 ngày) -10.97%

Giá thời gian thực của Pupu (PUPU) là $0.00000434. Trong 24 giờ qua, PUPU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000434 và cao nhất là $ 0.0000045, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUPU là $ 0.00012434, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000378.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUPU đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.55% trong 24 giờ và -10.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pupu (PUPU)

Vốn hóa thị trường $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Nguồn cung lưu thông 998.96M 998.96M 998.96M Tổng cung 998,961,190.355515 998,961,190.355515 998,961,190.355515

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pupu là $ 4.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUPU là 998.96M, với tổng nguồn cung là 998961190.355515. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.34K.