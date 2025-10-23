Thông tin giá theo USD của PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) -2.47% Biến động giá (7 ngày) -11.36% Biến động giá (7 ngày) -11.36%

Thông tin thị trường PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Vốn hóa thị trường $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Nguồn cung lưu thông 998.02M 998.02M 998.02M Tổng cung 998,023,667.85581 998,023,667.85581 998,023,667.85581

