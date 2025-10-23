Thông tin giá theo USD của PUMPAI (PUMPAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.59% Biến động giá (1D) +0.51% Biến động giá (7 ngày) -16.92% Biến động giá (7 ngày) -16.92%

Giá thời gian thực của PUMPAI (PUMPAI) là --. Trong 24 giờ qua, PUMPAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUMPAI là $ 0.085682, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUMPAI đã biến động +0.59% trong 1 giờ qua, +0.51% trong 24 giờ và -16.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PUMPAI (PUMPAI)

Vốn hóa thị trường $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.62K$ 81.62K $ 81.62K Nguồn cung lưu thông 265.61M 265.61M 265.61M Tổng cung 999,903,743.34879 999,903,743.34879 999,903,743.34879

Vốn hoá thị trường hiện tại của PUMPAI là $ 21.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUMPAI là 265.61M, với tổng nguồn cung là 999903743.34879. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.62K.