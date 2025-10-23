Thông tin giá theo USD của PulseChain Peacock (PCOCK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00979441 Cao nhất 24H $ 0.01105849 ATH $ 0.01767444 Giá thấp nhất $ 0.00191136 Biến động giá (1 giờ) -1.02% Biến động giá (1D) -9.66% Biến động giá (7 ngày) -12.36%

Giá thời gian thực của PulseChain Peacock (PCOCK) là $0.00996836. Trong 24 giờ qua, PCOCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00979441 và cao nhất là $ 0.01105849, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PCOCK là $ 0.01767444, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00191136.

Về hiệu suất ngắn hạn, PCOCK đã biến động -1.02% trong 1 giờ qua, -9.66% trong 24 giờ và -12.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PulseChain Peacock (PCOCK)

Vốn hóa thị trường $ 8.39M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.39M Nguồn cung lưu thông 845.63M Tổng cung 845,633,594.4060843

Vốn hoá thị trường hiện tại của PulseChain Peacock là $ 8.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PCOCK là 845.63M, với tổng nguồn cung là 845633594.4060843. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.39M.