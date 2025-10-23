Thông tin giá theo USD của Pug Inu (PUG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -2.47% Biến động giá (1D) -8.02% Biến động giá (7 ngày) -14.09% Biến động giá (7 ngày) -14.09%

Giá thời gian thực của Pug Inu (PUG) là --. Trong 24 giờ qua, PUG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUG đã biến động -2.47% trong 1 giờ qua, -8.02% trong 24 giờ và -14.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pug Inu (PUG)

Vốn hóa thị trường $ 175.16K$ 175.16K $ 175.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 175.16K$ 175.16K $ 175.16K Nguồn cung lưu thông 356.48T 356.48T 356.48T Tổng cung 356,475,953,489,954.44 356,475,953,489,954.44 356,475,953,489,954.44

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pug Inu là $ 175.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUG là 356.48T, với tổng nguồn cung là 356475953489954.44. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 175.16K.