Thông tin giá theo USD của PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0026456 Cao nhất 24H $ 0.00310642 ATH $ 0.0254713 Giá thấp nhất $ 0.00127487 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -11.88% Biến động giá (7 ngày) -42.84%

Giá thời gian thực của PudgyStrategy (PUDGYSTR) là $0.00272699. Trong 24 giờ qua, PUDGYSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0026456 và cao nhất là $ 0.00310642, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUDGYSTR là $ 0.0254713, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00127487.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUDGYSTR đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -11.88% trong 24 giờ và -42.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Vốn hóa thị trường $ 2.73M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.73M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PudgyStrategy là $ 2.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUDGYSTR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.73M.