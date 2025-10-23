Thông tin giá theo USD của Pubhouse Dominance Index (PUB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00137001 $ 0.00137001 $ 0.00137001 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00137001$ 0.00137001 $ 0.00137001 ATH $ 0.00208552$ 0.00208552 $ 0.00208552 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -10.58% Biến động giá (1D) +258.27% Biến động giá (7 ngày) +374.01% Biến động giá (7 ngày) +374.01%

Giá thời gian thực của Pubhouse Dominance Index (PUB) là $0.00108911. Trong 24 giờ qua, PUB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00137001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUB là $ 0.00208552, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUB đã biến động -10.58% trong 1 giờ qua, +258.27% trong 24 giờ và +374.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pubhouse Dominance Index (PUB)

Vốn hóa thị trường $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Nguồn cung lưu thông 976.74M 976.74M 976.74M Tổng cung 976,739,641.2379057 976,739,641.2379057 976,739,641.2379057

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pubhouse Dominance Index là $ 1.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUB là 976.74M, với tổng nguồn cung là 976739641.2379057. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.06M.