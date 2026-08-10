Giá Pubhouse hôm nay

Giá Pubhouse (PUB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PUB sang USD là $ 0 mỗi PUB.

Pubhouse hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 21,212, với nguồn cung lưu hành 999.98M PUB. Trong vòng 24 giờ qua, PUB được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUB biến động -3.91% trong giờ qua và -27.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Pubhouse (PUB)

Vốn hóa thị trường $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,984,754.015069 999,984,754.015069 999,984,754.015069

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pubhouse là $ 21.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUB là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999984754.015069. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.21K.