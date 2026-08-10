Giá psa10 coin hôm nay

Giá psa10 coin (GRAIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRAIL sang USD là $ 0 mỗi GRAIL.

psa10 coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,413.19, với nguồn cung lưu hành 999.31M GRAIL. Trong vòng 24 giờ qua, GRAIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00133681, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRAIL biến động -- trong giờ qua và +5.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường psa10 coin (GRAIL)

Vốn hóa thị trường $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Nguồn cung lưu thông 999.31M 999.31M 999.31M Tổng cung 999,309,877.066247 999,309,877.066247 999,309,877.066247

Vốn hoá thị trường hiện tại của psa10 coin là $ 13.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRAIL là 999.31M, với tổng nguồn cung là 999309877.066247. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.41K.