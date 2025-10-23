Thông tin giá theo USD của Pryzm (PRYZM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00178448 Cao nhất 24H $ 0.00184275 ATH $ 0.120383 Giá thấp nhất $ 0.00127392 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.56% Biến động giá (7 ngày) -48.65%

Giá thời gian thực của Pryzm (PRYZM) là $0.00179366. Trong 24 giờ qua, PRYZM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00178448 và cao nhất là $ 0.00184275, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PRYZM là $ 0.120383, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00127392.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRYZM đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.56% trong 24 giờ và -48.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pryzm (PRYZM)

Vốn hóa thị trường $ 444.58K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.88M Nguồn cung lưu thông 247.86M Tổng cung 1,048,606,929.75367

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pryzm là $ 444.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRYZM là 247.86M, với tổng nguồn cung là 1048606929.75367. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.88M.