Giá PRSM AI hôm nay

Giá PRSM AI (PRSM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRSM sang USD là $ 0 mỗi PRSM.

PRSM AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,536.69, với nguồn cung lưu hành 704.67M PRSM. Trong vòng 24 giờ qua, PRSM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRSM biến động -0.09% trong giờ qua và -2.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường PRSM AI (PRSM)

Vốn hóa thị trường $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.23K$ 23.23K $ 23.23K Nguồn cung lưu thông 704.67M 704.67M 704.67M Tổng cung 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

Vốn hoá thị trường hiện tại của PRSM AI là $ 16.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRSM là 704.67M, với tổng nguồn cung là 989937482.125917. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.23K.