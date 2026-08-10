Giá PrompTale AI hôm nay

Giá PrompTale AI (TALE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TALE sang USD là $ 0 mỗi TALE.

PrompTale AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,716, với nguồn cung lưu hành 51.20M TALE. Trong vòng 24 giờ qua, TALE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00114089 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.56, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TALE biến động +0.00% trong giờ qua và +7.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.22K.

Thông tin thị trường PrompTale AI (TALE)

Vốn hóa thị trường $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K Khối lượng (24H) $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 475.74K$ 475.74K $ 475.74K Nguồn cung lưu thông 51.20M 51.20M 51.20M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PrompTale AI là $ 48.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.22K. Nguồn cung lưu hành của TALE là 51.20M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 475.74K.