Thông tin giá theo USD của Project Ascend (ASCEND)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.54% Biến động giá (7 ngày) -9.01% Biến động giá (7 ngày) -9.01%

Giá thời gian thực của Project Ascend (ASCEND) là --. Trong 24 giờ qua, ASCEND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASCEND là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASCEND đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.54% trong 24 giờ và -9.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Project Ascend (ASCEND)

Vốn hóa thị trường $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Nguồn cung lưu thông 999.74M 999.74M 999.74M Tổng cung 999,735,245.504729 999,735,245.504729 999,735,245.504729

Vốn hoá thị trường hiện tại của Project Ascend là $ 5.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ASCEND là 999.74M, với tổng nguồn cung là 999735245.504729. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.55K.