Thông tin giá theo USD của Private Aviation Finance Token (CINO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0180294 $ 0.0180294 $ 0.0180294 Thấp nhất 24H $ 0.01936567 $ 0.01936567 $ 0.01936567 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0180294$ 0.0180294 $ 0.0180294 Cao nhất 24H $ 0.01936567$ 0.01936567 $ 0.01936567 ATH $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Giá thấp nhất $ 0.0180294$ 0.0180294 $ 0.0180294 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) -4.25% Biến động giá (7 ngày) -15.53% Biến động giá (7 ngày) -15.53%

Giá thời gian thực của Private Aviation Finance Token (CINO) là $0.01854113. Trong 24 giờ qua, CINO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0180294 và cao nhất là $ 0.01936567, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CINO là $ 0.053481, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0180294.

Về hiệu suất ngắn hạn, CINO đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, -4.25% trong 24 giờ và -15.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Private Aviation Finance Token (CINO)

Vốn hóa thị trường $ 12.16M$ 12.16M $ 12.16M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.42M$ 18.42M $ 18.42M Nguồn cung lưu thông 659.81M 659.81M 659.81M Tổng cung 999,999,707.811177 999,999,707.811177 999,999,707.811177

Vốn hoá thị trường hiện tại của Private Aviation Finance Token là $ 12.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CINO là 659.81M, với tổng nguồn cung là 999999707.811177. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.42M.