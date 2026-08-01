Giá Prism Assets hôm nay

Giá Prism Assets (PRISM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRISM sang USD là $ 0 mỗi PRISM.

Prism Assets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 118,131, với nguồn cung lưu hành 1.00B PRISM. Trong vòng 24 giờ qua, PRISM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRISM biến động -2.61% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 38.31K.

Thông tin thị trường Prism Assets (PRISM)

Vốn hóa thị trường $ 118.13K$ 118.13K $ 118.13K Khối lượng (24H) $ 38.31K$ 38.31K $ 38.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 118.13K$ 118.13K $ 118.13K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prism Assets là $ 118.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 38.31K. Nguồn cung lưu hành của PRISM là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 118.13K.