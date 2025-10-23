Thông tin giá theo USD của Prism AI (PRSAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Giá thấp nhất $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +0.24% Biến động giá (7 ngày) +0.24%

Giá thời gian thực của Prism AI (PRSAI) là $0.00821196. Trong 24 giờ qua, PRSAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PRSAI là $ 0.617031, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00199182.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRSAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +0.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Prism AI (PRSAI)

Vốn hóa thị trường $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prism AI là $ 8.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRSAI là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.21K.