Giá Primer hôm nay

Giá Primer (PR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PR sang USD là $ 0 mỗi PR.

Primer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 145,709, với nguồn cung lưu hành 286.26M PR. Trong vòng 24 giờ qua, PR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00232342, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PR biến động +0.19% trong giờ qua và -16.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 470.10.

Thông tin thị trường Primer (PR)

Vốn hóa thị trường $ 145.71K$ 145.71K $ 145.71K Khối lượng (24H) $ 470.10$ 470.10 $ 470.10 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 145.71K$ 145.71K $ 145.71K Nguồn cung lưu thông 286.26M 286.26M 286.26M Tổng cung 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056

Vốn hoá thị trường hiện tại của Primer là $ 145.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 470.10. Nguồn cung lưu hành của PR là 286.26M, với tổng nguồn cung là 286264495.3461056. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 145.71K.