Thông tin giá theo USD của Prediqt (PRQT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -2.95% Biến động giá (7 ngày) -21.74% Biến động giá (7 ngày) -21.74%

Giá thời gian thực của Prediqt (PRQT) là --. Trong 24 giờ qua, PRQT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PRQT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRQT đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -2.95% trong 24 giờ và -21.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Prediqt (PRQT)

Vốn hóa thị trường $ 47.38K$ 47.38K $ 47.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.38K$ 47.38K $ 47.38K Nguồn cung lưu thông 991.84M 991.84M 991.84M Tổng cung 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prediqt là $ 47.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRQT là 991.84M, với tổng nguồn cung là 991844853.2545223. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.38K.