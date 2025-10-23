Thông tin giá theo USD của Predi by Virtuals (PREDI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00563437 Cao nhất 24H $ 0.01086275 ATH $ 0.01911756 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -10.30% Biến động giá (1D) +23.38% Biến động giá (7 ngày) +16.03%

Giá thời gian thực của Predi by Virtuals (PREDI) là $0.00833804. Trong 24 giờ qua, PREDI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00563437 và cao nhất là $ 0.01086275, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PREDI là $ 0.01911756, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PREDI đã biến động -10.30% trong 1 giờ qua, +23.38% trong 24 giờ và +16.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Predi by Virtuals (PREDI)

Vốn hóa thị trường $ 4.18M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.37M Nguồn cung lưu thông 498.97M Tổng cung 998,973,362.9999999

Vốn hoá thị trường hiện tại của Predi by Virtuals là $ 4.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PREDI là 498.97M, với tổng nguồn cung là 998973362.9999999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.37M.