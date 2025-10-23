Thông tin giá theo USD của Powerloom (POWER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00435316 Cao nhất 24H $ 0.00459923 ATH $ 0.330112 Giá thấp nhất $ 0.0043527 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -4.60% Biến động giá (7 ngày) -11.09%

Giá thời gian thực của Powerloom (POWER) là $0.00435896. Trong 24 giờ qua, POWER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00435316 và cao nhất là $ 0.00459923, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POWER là $ 0.330112, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0043527.

Về hiệu suất ngắn hạn, POWER đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -4.60% trong 24 giờ và -11.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Powerloom (POWER)

Vốn hóa thị trường $ 683.34K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.36M Nguồn cung lưu thông 156.77M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Powerloom là $ 683.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POWER là 156.77M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.36M.