Giá pow hôm nay

Giá pow (POW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POW sang USD là $ 0 mỗi POW.

pow hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,078.51, với nguồn cung lưu hành 1.00B POW. Trong vòng 24 giờ qua, POW được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POW biến động +2.08% trong giờ qua và +41.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường pow (POW)

Vốn hóa thị trường $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của pow là $ 19.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POW là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.08K.