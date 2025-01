POUPE (POUPE) là gì

Poupe is more than just a meme; it's a community of mischievous monkeys united by a love for crypto and a shared sense of humor. Our mascot, a playful ape holding a magical coin, represents our journey into the exciting world of Solana We're here to bring fun, excitement, and a touch of monkey business to the crypto space. Join us as we explore the possibilities of blockchain technology, connect with like-minded individuals, and build a thriving community together.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo POUPE (POUPE) Whitepaper Website chính thức