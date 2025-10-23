Thông tin giá theo USD của Portals (PORTALS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02825104 $ 0.02825104 $ 0.02825104 Thấp nhất 24H $ 0.03285066 $ 0.03285066 $ 0.03285066 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02825104$ 0.02825104 $ 0.02825104 Cao nhất 24H $ 0.03285066$ 0.03285066 $ 0.03285066 ATH $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Giá thấp nhất $ 0.02825104$ 0.02825104 $ 0.02825104 Biến động giá (1 giờ) +1.37% Biến động giá (1D) +1.33% Biến động giá (7 ngày) -24.88% Biến động giá (7 ngày) -24.88%

Giá thời gian thực của Portals (PORTALS) là $0.03279977. Trong 24 giờ qua, PORTALS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02825104 và cao nhất là $ 0.03285066, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PORTALS là $ 0.269855, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02825104.

Về hiệu suất ngắn hạn, PORTALS đã biến động +1.37% trong 1 giờ qua, +1.33% trong 24 giờ và -24.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Portals (PORTALS)

Vốn hóa thị trường $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.63M$ 32.63M $ 32.63M Nguồn cung lưu thông 230.00M 230.00M 230.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Portals là $ 7.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PORTALS là 230.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.63M.