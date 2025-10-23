Thông tin giá theo USD của Popu (POPU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.13% Biến động giá (7 ngày) -5.13%

Giá thời gian thực của Popu (POPU) là --. Trong 24 giờ qua, POPU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POPU là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POPU đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Popu (POPU)

Vốn hóa thị trường $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Nguồn cung lưu thông 998.77M 998.77M 998.77M Tổng cung 998,768,264.533837 998,768,264.533837 998,768,264.533837

Vốn hoá thị trường hiện tại của Popu là $ 5.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POPU là 998.77M, với tổng nguồn cung là 998768264.533837. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.96K.