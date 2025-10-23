Thông tin giá theo USD của PoPi 4i (POPI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.20% Biến động giá (7 ngày) +5.69% Biến động giá (7 ngày) +5.69%

Giá thời gian thực của PoPi 4i (POPI) là --. Trong 24 giờ qua, POPI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POPI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POPI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.20% trong 24 giờ và +5.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PoPi 4i (POPI)

Vốn hóa thị trường $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K Nguồn cung lưu thông 819.64M 819.64M 819.64M Tổng cung 999,644,272.0185746 999,644,272.0185746 999,644,272.0185746

Vốn hoá thị trường hiện tại của PoPi 4i là $ 11.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POPI là 819.64M, với tổng nguồn cung là 999644272.0185746. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.06K.