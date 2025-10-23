Thông tin giá theo USD của poors (POORS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +3.06% Biến động giá (7 ngày) +17.23%

Giá thời gian thực của poors (POORS) là --. Trong 24 giờ qua, POORS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POORS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POORS đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +3.06% trong 24 giờ và +17.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường poors (POORS)

Vốn hóa thị trường $ 12.63K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.63K Nguồn cung lưu thông 996.88M Tổng cung 996,879,962.5753491

Vốn hoá thị trường hiện tại của poors là $ 12.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POORS là 996.88M, với tổng nguồn cung là 996879962.5753491. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.63K.